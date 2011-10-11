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Ekonomi

BDDK'dan bazı bankalara faaiyet izni ANKARA (A.A)

11 Ekim 2011 11:24

-BDDK'dan bazı bankalara faaiyet izni ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Albaraka, Anadolubank ve Fibabank'a bazı konularda faaliyet izni verdi.  BDDK'nın konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.  Buna göre BDDK, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'ye, ''ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı, vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri'' konusunda faaliyet izni verilmesine karar verdi.  BDDK, Anadolubank A.Ş'ye de ''faktöring (her türlü mal ve hizmet satışından doğan, fatura veya fatura yerine geçen belgelere dayalı, vadeli alacakların devredilmesi karşılığında finansman ve tahsilat hizmetlerin sunulması) ve forfaiting (ihracat-ithalat işlemlerinden doğan vadeli alacak ve borçların rücusuz olarak forfaiting kuruluşlarına 'forfaiter' satılmasından doğan ve iskonto işlemi olarak tarif edilen bir finansman tekniği) yapması konusunda izin verdi.  BDDK, Fibabanka A.Ş'ye ise Western Union, Moneygram ve benzeri şirketler aracılığı ile hızlı para transfer işlemlerine aracılık hizmeti sunulabilmesi hususunda izin verilmesine karar verdi. 

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