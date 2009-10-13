BDDK'dan bankalara talimat

BDDK, ortak ATM uygulamasıyla gündeme gelen komisyon tutarları hakkında bankalara, müşterilerin bilgilendirilmesi yönünde talimat verdi.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında, 1 Ekim 2009 itibariyle başlayan ortak ATM uygulamasıyla gündeme gelen ücret/komisyon tutarları hakkında, bankalar tarafından müşterilerin yeterince bilgilendirilmediği yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, BDDK'nın kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi konusunda banka kartı çıkaran ve ortak ATM uygulamasına dahil olan tüm bankalara, öncelikle kendi internet sayfalarında söz konusu ücret ve komisyon tutarlarını müşterilerin kolayca ulaşabileceği bir şekilde ilan etmeleri talimatını verdiği belirtildi.



Bu bilgilendirmede ortak ATM uygulamasında gündeme gelen ücret ve komisyonların ATM;sinden para çekilen banka tarafından değil, kart sahibi banka tarafından tahsil edildiğini ve kart sahibi banka tarafından tahsil edilecek bu ücret ve komisyonların kendi ATM;leri dışındaki tüm ATM;lerde aynı olduğu hususunu özel olarak vurgulamaları istendi.

Bankalardan, yasal bilgilendirme zorunluluğunun yerine getirilmesi bakımından sahip olunan müşteri iletişim bilgilerinden yararlanarak uygun bir kanal üzerinden (e-posta, SMS veya posta gibi) her bir müşteriyi detaylı bir biçimde bilgilendirmeleri konusunda talimat verildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“Kendi ATM;lerinin yurtiçi diğer banka müşterileri tarafından kullanılması halinde, işlemin sonuçlanmasından önceki bir aşamada, müşterinin bankası tarafından tahsil edilecek ücret ve komisyona ilişkin olarak 'Sayın … Bankası Müşterisi, Bankanız Bakiye Sorma İşlemlerinden … TL;ye kadar ücret, Nakit Çekme İşlemlerinden yüzde … e kadar komisyon ve … TL ye kadar ücret tahsil etmektedir.' bilgisini vermeleri ve müşteriye işlemi iptal etme imkanını tanımaları, bilgilendirmeye ilişkin olarak ATM yazılımlarını yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde hazır hale getirmeleri talimatları verilmiştir.”

