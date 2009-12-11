BDDK'dan bankalara sıkı yönetim

T24 - BDDK, bankalara yazılı talimat göndererek, 2009 ve önceki yıllara ait kârların dağıtımı için kendisinden izin almaları gerektiğini belirtti. Bankacıların bir kısmına göre kâr dağıtımı konusu çok abartılmamalı.



Bankalara yazılı talimat



Referans gazetesinden Erdal Sağlam'ın haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka karlarının dağıtımı konusunda 'sıkıyönetim' ilan etti. Banka yönetimlerine yazılı talimat gönderen BDDK, sadece 2009'un değil, önceki yıllara ait dağıtılmayan karların da dağıtımı için izin alınmasını istedi. BDDK, bu konudaki düzenlemesini iyice ağırlaştırarak, bankaların çalışanlarına dağıtacağı jestiyon ve prim gibi ödemeler için de izin alınması gerektiğini bildirdi. BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, sektörün mali yapısındaki sağlamlığın korunması için sıkı kurallar getireceklerini söylemişti.



Özkaynaklar güçlü, esnek olunmalı



BDDK'nın talimatını değerlendiren banka yöneticilerinin bir bölümü isteği makul görürken bazıları ise zaten banka özkaynaklarının güçlü olduğunu, bu işin fazla abartılmaması gerektiğini söylüyor. Banka genel müdürleri bu konuda bir kural konulsa bile BDDK'nın banka ortaklarını da düşünerek esnek karar vereceğine inandıklarını, işin abartılması halinde ters tepeceğini belirtiyor. BDDK, geçen yıl da kar dağıtımı konusunda bankalara yazı göndermiş ama bu talimatta jestiyon ve prim gibi ödemelerle ilgili bir zorunluluk yer almamıştı.



BDDK'nın talimat haline getirdiği kararlara göre, bankalar sadece son yıl kârını dağıtırken değil, geçmiş yıl kârlarını dağıtırken de Kurul'dan izin alacak. Kâra bağlı olarak çalışana yapılacak prim ve jestiyon gibi ödemeler de BDDK'nın iznine tabi olacak.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir süredir dile getirdiği, banka kârlarının dağıtımı konusunda "sıkıyönetim" düzeni getiren kararını oluşturdu ve bir talimat halinde banka yönetimlerine gönderdi. Buna göre sadece 2009 yılı kârlarının dağıtımı için değil, daha önceki yıllarda dağıtılmayan kârların şimdi dağıtımı için de izin alınması gerekecek. BDDK, bu konudaki düzenlemesini bu yıl iyice ağırlaştırarak, bankaların karlarına bağlı olarak çalışanlarına dağıtacağı jestiyon, prim gibi ödemeler için de kendisinden izin alınması gerektiğini bankalara bildirdi.



Yaptırım sürprizi



BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, sektörün mali yapısındaki sağlamlığın korunması için bu yıl da kâr dağıtımı için sıkı kurallar getireceklerini daha önce söylemişti. Bilgin, jestiyon gibi çalışanlara kâr üzerinden ödenecek paralar için de kurallar konacağını söylemişti ama "izin almak" gibi yaptırımı olan bir düzenleme beklenmiyordu. Banka yöneticilerinin bir bölümü BDDK'nın bu isteğini makul görürken bazıları ise zaten banka özkaynaklarının güçlü olduğunu, bu işin fazla abartılmaması gerektiğini söylemişti. Banka genel müdürleri bu konuda bir kural konulsa bile BDDK'nın banka ortaklarını da düşünerek esnek karar vereceğine inandıklarını, işin abartılması halinde ters tepeceğini BDDK yönetiminin de bildiğini söylüyorlar.



Geçen yıl da BDDK kâr dağıtımı konusunda bankalara yazı göndermiş ama bu talimatta jestiyon, prim gibi ödemelerle ilgili bir zorunluluk yer almamıştı.



Üyelere acil duyuru



BDDK'nın son bayram tatili öncesinde, Türkiye Bankalar Birliği kanalıyla banka yönetimlerini gönderdiği talimatın metni aynen şöyle: "Bilindiği gibi bankaların özkaynak büyüklüğü ve kalitesi, ekonomimiz için yaşamsal önem taşıyan bankacılık sektörünün sağlıklı ve güçlü bir şekilde faaliyet göstermesi ve dolayısıyla tasarruf sahiplerinin menfaatlerinin korunması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede sektörün faaliyetlerini daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde devam ettirmesine katkı sağlamak amacıyla 2009 yılında elde edilecek kârlar ile 2009 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin bankaların bünyesinde bırakılması hususu önem arz etmektedir.



Dolayısıyla sistemde faaliyette bulunan bankaların özkaynaklarının güçlendirilmesini teminen, 2009 yılında elde edilecek olan kârlar ile 2009 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde kâr dağıtımına konu edilmesinin planlanması durumunda, gerekçeleri belirtilmek suretiyle Kurumumuza başvurulması ve izin verilmesi halinde dağıtıma konu edilmesi mümkün bulunmaktadır. Sözkonusu başvurularda bankaların genel kurullarınca uygun görülmesi kaydıyla, 2009 yılı kârıyla ilişkilendirilerek kâr payı, jestiyon, prim gibi adlarla çalışanlarına ödeyecekleri toplam tutarlar hakkında da bilgi verilmesi gerekli görülmektedir.



Bilgi edinilmesini, keyfiyetin Birliğiniz üyesi bulunan bankalara ivedilikle duyurulması ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi hususlarında gereğini rica ederim".

