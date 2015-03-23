BDDK'dan bankalara 'hak' yasağı



BDDK, bankaların müşterilerinden haklı olmayan nedenlerle ücret almasını yasakladı. Buna karşın bazı bankalar telefonla ‘borç ödemesi yaklaştı’ hatırlatması için bile para kesebiliyor.



Bazı bankalar geçen yıl çıkan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetmeliğine karşın müşterilerinden çeşitli adlar altında para kesmeye devam ediyor. Bunun son örneği ise HYÜ, yani Hesap Yönetim Ücreti...



Bazı bankalar, şube kârlılık hedefiyle, müşterilere telefon açıp, son ödeme tarihi yaklaşan ya da son ödeme tarihi yeni geçen kart ödemelerini hatırlatıp para kesmeye başladı. ‘Ödemeniz var’ ya da ‘Ödemeniz yaklaştı’ dedikten sonra kredi kartı ve bireysel kart müşterilerinden iletişim ücreti, yani telefon açma ücreti alınıyor. Alınan ücretler 50 ile 100 lira arasında.

Bilindiği gibi bankaların kredi masraf ve tahsilatlarını belirleme serbestliğine Kasım 2014’te sınırlama getirilmişti.



Bu konudaki düzenleme, Resmi gazete’nin 15 Kasım 2014 tarihli sayısında yayımlanmıştı. Buna göre bankalar kredilere uygulayacakları faiz oranı, getirisi dışındaki diğer masraf ve tahsilatları serbestçe belirleyemiyor. Ancak sektördeki bazı bankalar kendilerini bu yasal düzenlemelerin dışında tutarak, kanunun net bir şekilde yasakladığı şekilde faiz dışında da uygulamalar yaparak müşterilerinden haksız şekilde para kesmeye devam ediyor.





BHG gitti HYÜ geldi





Bireysel müşterilerin hesaplarından iletişim ücreti, istihbarat ücreti gibi adlar altında ücret kesiyorlar. Bazı bankaların kredili mevduat hesabı müşterilerine daha önce aldıkları BHG (bankacılık hizmet geliri) tepki yaratmış BDDK tarafından yasaklanarak bu kesintileri yapan bankalar da sıkı takibe alınmışlardı. Ancak bu kez de BHG yerine HYÜ (hesap yönetim ücreti) ortaya çıktı. Oysa yönetmelik bankaların şu uygulamada bulunmasını emrediyor:



Kullandırılan bireysel kredilerden (konut, Otomobil ve destek kredileri) ‘kredi tahsis ücreti’ dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı ücreti gibi adlar altında herhangi bir ücret tahsil edilmeyecek. Kredi tahsis ücreti de kullandırılan kredi anaparasının yüzde 0.5’ini (binde beş) geçemez.



Kredi tesisi sırasında ekspertiz, rehin gibi bankanın üçüncü partilere yaptırdığı işlemler dolayısıyla katlanmak durumunda kaldığı maliyetlerden doğan ücretlerin tahsiline devam edilecek.

