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Ekonomi

BDDK'dan banka kârlarını artıracak düzenleme; kredi karşılık oranları düşürüldü

Bankaların kullandığı krediler için ayırdığı karşılık oranı yüzde 4'ten yüzde 1'e düştü

22 Haziran 2016 17:49

Bankacılık Denetleme ve Düzeleme Kurumu'nun (BDDK) kredi karşılıklarını yüzde 4'ten yüzde 1'e indiren düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK'nın Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Böylelikle BDDK krediler için ayrılacak karşılıklarla ilgili Basel III ve TFRS9 uyum sürecini tanımlayan düzenlemeleri yürürlüğe almış oldu.

BDDK’nın yeni yönetmeliği 1 Ocak 2017’de devreye girecek ve 1 yıl geçiş süresi olacak.

1 Ocak 2018’de bütün bankaların yeni yönteme geçmesi gerekiyor ve Ocak 2018’de yeni sisteme geçiş sağlamayan bankalar standart nitelikli krediler için yüzde 1 yerine yüzde 1.5, yakın izlemedeki krediler için ise yüzde 2 yerine yüzde 3 genel karşılık ayırmak zorunda kalacaklar.

TFRS9’a göre bankalar artık müşterileri için risk ölçümleri yapacak ve içsel politikalarını bununla uyumlu hale getirecekler. Her müşteri için farklı bir risk tanımlanacağı için ayrılan karşılıklar da müşteri riskine göre belirlenecek. Düzenlemeye göre 2017 tarihinden itibaren standart nitelikli kredilerde genel karşılıklar yüzde 1’e düşüyor.

Bu oran halihazırda tüketici kredileri için yüzde 4 olarak uygulanıyordu.

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