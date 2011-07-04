-BDDK'DAN ARAP TÜRK BANKASI AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 04.07.2011 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Libyan Foreign Bank'ın (LFB) mülkiyetinde bulunan, Arap Türk Bankası A.Ş'nin yüzde 62,37 oranındaki hissesinin temettü dışındaki ortaklık haklarının, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları ile Bakanlar Kurulu kararının uygulanması, LFB açısından sona erdirilinceye kadar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) kullanılmasının, ''bankanın söz konusu Bakanlar Kurulu Kararını uygulamakla yükümlü taraflarla yapacağı iş ve işlemlerde daha sağlıklı ilişkiler tesis etmesini'' sağlayacağını bildirdi. BDDK'dan yapılan açıklamada, LFB'nin mülkiyetinde bulunan, Arap Türk Bankası A.Ş'nin yüzde 62,37 oranındaki hissesinin temettü dışındaki ortaklık haklarının, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 sayılı kararları ile 2011/2001 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulanması LFB açısından sona erdirilinceye kadar TMSF tarafından kullanılacağı ifade edildi. Arap Türk Bankası A.Ş'nin mali yapısının sağlamlığı, likidite ve sermaye yeterliliği düzeyi gibi temel bankacılık göstergeleri bakımından BDDK düzenlemelerine uyumlu bir banka olduğu ve bankacılık faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Libya'da devam eden süreç sonuçlanana kadar Bankanın ana ortağı olan LFB'nin mülkiyetinde bulunan hisselere ait temsilin Fonu temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yerine getirilecek olmasının Bankanın söz konusu Bakanlar Kurulu Kararını uygulamakla yükümlü taraflarla yapacağı iş ve işlemlerde daha sağlıklı ilişkiler tesis etmesini sağlayacağı kaydedildi.