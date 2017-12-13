T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDDK'da 4 üyeliğe atama yapıldı

Atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı

13 Aralık 2017 18:47

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda ( BDDK) boş bulunan 4 üyeliğe atama yapıldı. Yakup Asarkaya, Beytullah Yazar, Mustafa Balcı ve Fatih Rüştü Karakaş isimleri BDDK tarafından boş üyeliklere getirildi.

Atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçen hafta yaptığı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) üye atama sürecine ilişkin Bakanlar Kurulu’nda kararname sürecinin tamamlandığını belirterek, “Önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak” ifadesini kullanmıştı.

Üyelerin görev sürelerinin dolmasının ardından BDDK'da sadece Başkan Mehmet Ali Akben ve kurul üyesi Olcay Turan bulunuyordu.

ETİKETLER

bddkatamahaberboş üyelik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24