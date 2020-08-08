BDDK ve bankalar anlaştı: Kredi ve mevduat faizleri artacak

NTV’den Ahmet Ergen’in edindiği bilgilere göre önceki gün Merkez Bankası ve BDDK ile bankalar arasında gerçekleşen toplantıda faiz indirimli krediler ile ekonomiyi canlandırma politikasından vazgeçileceği mesajı verildi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, gelinilen nokta itibariyle dengelerin korunabilmesi için bazı normalleşme adımlarının atılması gerektiğine dikkat çekti.

Uysal, salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin kademeli olarak geri çekileceğini kaydetti. Bunun da bankaların kısa vadeli fonlama maaliyetlerini yükselteceğini vurguladı.

Merkez Bankası Başkanı Uysal, dalgalı kur rejimi uygulamasına dikkat çekerek, bu rejimde herhangi bir kur seviyesi hedeflenmediğini savundu. Ancak kurlarda aşırı oynaklık oluşması halinde de tedbir alacaklarını söyledi.

Toplantıya katılanların ortak değerlendirmelerinden biri, Merkez Bankası’nın atacağı likidite adımlarının kredi ve mevduat faizlerini artırıcı etkilerinin olacağı yönündeydi.

Katılımcılar, bankaların Türk Lirası mevduat toplamak için sıkı bir rekabete girişeceğini, böylece Türk Lirası cinsi yatırım araçlarının cazibesinin artacağını ve Türk Lirası yatırımcılarının enflasyona karşı daha iyi korunacağını vurguladı..

Ayrıca, kredilerde bir miktar frene basılacağı ve dövizden Türk Lirası’na geçiş iştahının da artacağı gündeme getirildi.

Aktif rasyosuna ayar

Toplantıya katılan bankacılar pandemi sürecinde gündeme gelen “Aktif rasyosu” uygulamasının ülke kaynaklarının etkin kullanımı açısından önemli olduğunu belirtti. Ancak döviz kuru artışının rasyoyu aşağıya çektiğini vurgulayarak bir miktar esneklik tanınması talep edildi.

BDDK Başkanı Akben, bu kapsamda yeniden bir değerlendirme yapıldığını, aktif rasyosunda kısa süre içerisinde bir revizyonunun gündeme geleceğini ifade etti.