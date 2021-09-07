BDDK ve banka temsilcilerinden ihtiyaç kredilerindeki artışa karşı önlem toplantısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankalar ihtiyaç kredilerindeki artışa karşı alınacak önlemler için bir araya geldi. Bankacılar, "İhtiyaç kredilerinde acil önlem gerektirecek bir durum yok" derken, BDDK'nın iki hafta içinde önlemleri açıklaması bekleniyor.

Bloomberg HT'den Sefer Yüksel'in haberine göre ekonomi yönetimi ihtiyaç kredilerinde son dönemdeki yaşanan hızlı artışa fren koymak isterken, konu hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi banka temsilcilerinin 2 Eylül Perşembe günü bir araya geldiği öğrenildi.

Toplantıda alınacak önlemlere ilişkin nihai bir karara varılmazken, bankalar görüşlerini BDDK tarafına iletti.

BDDK yetkililerinin ihtiyaç kredilerindeki artışın enflasyon ve cari açık tarafındaki olumsuz yansımalarının altını çizdiği, toplantıya katılan bankaların ise geçen yılın ağustos ayı ile bu yılın ağustos ayı kıyaslandığında ihtiyaç kredilerindeki artışın yüzde 15 olduğunu ve aynı dönemde enflasyonun yüzde 19 olduğunun altını çizdikleri öğrenildi.

Bankacıların, toplam ihtiyaç kredilerinin 425 milyar TL civarında olduğunu, ortalama kullanımın 20 bin TL civarında olduğunu, ihtiyaç sahiplerine verildiğini ve batık riski taşımadığını vurguladıkları ifade edildi.

BDDK'nın iki hafta içinde konuyla ilgili alacağı önlemi açıklamasını bekleyen bankacılar, illa ki bir önlem alınacaksa geçmiş dönemlerde olduğu gibi tutarda üst limit 80-100 bin TL gibi bir limit belirlenebileceğini ve vadede üst sınır getirilmesinin sektörü zorlamayacak, daha doğru bir adım olacağını belirtiyor.

Öte yandan toplantıda bankacıların ana fikir olarak da bireysel kredilerde her hangi bir önleme gerek yok yönünde konuştukları ifade edildi.

"Maaşa göre kredi limiti önlemi zaman alır"

BDDK'nın atabileceği önlem adımları arasında maaşın belli bir katına kadar kredi verilmesi de konuşuluyor.

BDDK'nın bu önlemi almasına sıcak bakmayan bankacılara göre ise maaşa göre limit önlemi daha önce kredi kartında da yaşandığı gibi, bankalar ve çeşitli kurumların altyapı hazırlığı yapması gerektiren bir önlem olacağı için en az 3 ay gibi bir süre gerektiriyor.

Bankacılar, BDDK'nı atacağı adımlar arasında Merkez Bankası'nın belli bir artış oranının üzerine ek zorunlu karşılık uygulaması, ücret ve komisyonların artırılması gibi adımların olabileceğini, önümüzdeki günlerde detayların ortaya çıkacağını ifade ediyor.