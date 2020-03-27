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Ekonomi

BDDK: Taşıt ve tüketici kredilerinde vade sınırlayıcı olmayacak

27 Mart 2020 18:58

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak" açıklaması yaptı.

BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre, bankalarca/şirketlerce kullandırılan taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak. Vade sınırı 12 ay olan kredinin son taksitinde 3 ay erteleme talebi gelse dahi karşılanacak. Ayrıca, gecikmeye giren krediler yakın izlemeye (ikinci grup) alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek. Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.

 

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