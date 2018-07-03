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Ekonomi

BDDK Takas Saklama Bankası'na çek takası izni verdi

İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası'na çek takası izni verdi

03 Temmuz 2018 11:06

İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası\'na çek takası izni verdi.
BDDK\'nın bugünkü Resmi Gazete\'de yayımlanan kararında şöyle denildi:
\"5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca, bankacılık sektörünün çek takası, mutabakat ve teminat yönetimi işlemlerinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Banka) tarafından gerçekleştirilmesi hususunda Bankaya izin verilmesine karar verilmiştir.\"

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