BDDK: SWAP işlemlerine sınır getirildi (2)

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MASAK'TAN YALAN HABELERE İNCELEME Sosyal medyada dolaşan 'Dövizlerin devlet eliyle TL'ye çevrilmesi' ve 'Dolar kurunun sabitlenmesi' iddialarının yalan haber olduğu ve bu tarz haberleri yayan kişi ve kuruluşlar hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASA

13 Ağustos 2018 04:25

MASAK\'TAN YALAN HABELERE İNCELEME
Sosyal medyada dolaşan \'Dövizlerin devlet eliyle TL\'ye çevrilmesi\' ve \'Dolar kurunun sabitlenmesi\' iddialarının yalan haber olduğu ve bu tarz haberleri yayan kişi ve kuruluşlar hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), inceleme başlattı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber\'in paylaşımında \"Kişi ve özel şirketlere ait hesaplarda bulunan \'Dövizlerin devlet eliyle TL’ye çevrilmesi\' serbest piyasanın yapı taşlarından olan dalgalı kur sisteminden vazgeçilip \'Dolar kurunun sabitlenmesi\' gibi yalan haber yayan kişi, kuruluşlar hakkında MASAK inceleme başlattı\" ifadeleri yer aldı.

ANKARA,(DHA)

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