BDDK şirketlerin kredi notu alma şartını değiştirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), toplam kredisi 500 milyon TL'yi aşan şirketlerin kredi derecelendirme notu almasına hükmetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), şirketlere kredi derecelendirme notu alma zorunluluğu getiren koşulu 500 milyon TL ve üzeri ciro yerine, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki en güncel bilgilere göre riski, yani nakdi ve gayrinakdi kredileri toplamı, talep edilen kredi dahil 500 milyon TL" olarak düzenledi.

Ayrıca, daha önce alınmış olan derecelendirme notunun geçerlilik süresinin kredi başvuru tarihi itibarıyla henüz sona ermemiş olması şartı da getirildi.

Buna göre, toplam kredisi 500 milyon TL ve üzerinde kredisi olan şirketlerin 30 Haziran 2021'e kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan not almaları gerekiyor, aksi takdirde bankalardan kredi kullanmaları kısıtlanıyor.