BDDK'nın "piyasaları manipüle ettiği" gerekçesiyle 26 kişi hakkında başlattığı soruşturma süreci nasıl işleyecek?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) suç duyurusu üzerine, aralarında eski Merkez Bankası Başkanları İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ile Rüşdü Saraçoğlu’nun da bulunduğu 26 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı. Şimdi gözler, sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi.

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre “Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan” kişiler, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı da "Manipülasyon suçundan dolayı inceleme başlatıldıysa, o konudaki düzenlemelere göre hareket edilecektir. Şu anda savcılık, suç duyurusuyla ilgili inceleme yapacak. 26 kişinin attığı tweet’ler tek tek incelenecek. Analiz edilecek. Daha sonra şüphelilerin ifadeleri alınacak. Ardından savcı, bu suç oluşmuş mu, oluşmamış mı ona bakacak. Savcı, yüzde 50’yi geçen bir şekilde suç oluştuğuna karar verirse dava açacak. Mahkemede yüzde 100 suçun oluştuğuna kanaat getirirse ceza verecek. Bu, ilk derece olarak iki üç yıllık bir süreçtir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Sarı, siyasal anlamda bir eleştiri yapıldığında; bunun ekonomik olarak bir sonuç doğurması ve yatırımcının mal varlığında ve kişisel haklarında bir zarara sebebiyet vermemesi temel prensiptir. Ama yapılan bir eleştiri değil. Doğrudan etki alanı oluşturmak suretiyle borsa ve döviz yatırımcısına para kaybettirmek, ekonomik zarara uğratmak istendiğini görüyoruz. Burada savcı, hedeflenen amaçla gerçekleşen sonuç arasındaki bağı değerlendirecek" ifadelerini kullandı.