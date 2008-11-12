BDDK: ‘Kredi riskine dikkat’

BDDK Başkanı Bilgin, dönemin mevcudu koruma dönemi olduğunu belirterek, “Dalgalar kıyımıza vuruyor; yaşayacağımız en önemli risk, kredi riskidir. Kredi kanallarının kesinlikle tıkanmaması gerekiyor” dedi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, bankacılık sektörü için olumlu tablo çizerken uyarılarda da bulundu. Active Academy 6. Uluslararası Finans Zirvesi’nde konuşan Bilgin, “Geçen yılın ilk dokuz ayında bir defalık gelirler de dahil olmak üzere 11.7 milyar YTL kâr oluşmuştu. Bir defalık gelirler düşüldüğünde bankacılık sektörünün bu yılın ilk 9 ayındaki kârı, geçen yılın aynı dönemindeki kârdan yüzde 0.5 fazla” dedi.



“Dalgalar kıyımıza vuruyor, bankacılık olarak faiz, kur, likidite gibi risklerle karşı karşıyayız” diyen Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönemlerde yaşayacağımız en önemli risk, kredi riski olacaktır. Bu dönemde kredi kanallarının kesinlikle tıkanmaması gerekiyor. Bankacılık krizlerle öğrenilir; gerçek bankacılar bu dönemde ortaya çıkacaktır. Bankalarımızın 2001’den farklı olarak çok daha sorumlu davrandığını görmekteyiz. Dönem mevcudu koruma dönemidir ancak bu bankalar kadar reel sektörün de iyi olmasına bağlıdır.”



Yarışı bir yere bırakın



Bankacılara mesaj veren Bilgin şunları söyledi: “Bankanızın potansiyelini dünyada en iyi siz bilmektesiniz. Yarışı bir yere bırakın. Hâlâ kendini yarış pistinde gören ancak yığınağı yetersiz olan bankaları çok sert bir şekilde engelleriz. Gerekirse banka bazında özel rasyolar getiririz.”



Ahlaki rizikoya izin vermeyi



Bilgin, hükümete mevduat garantisini artırma yetkisi verilmesine ilişkin olarak şöyle konuştu: “Bakanlar Kurulu mevduat garantisini artırma yetkisini kullanırsa bize büyük görev düşüyor. Düzenleme olursa ahlaki rizikoya izin vermemeliyiz. Bazı bankaların 1990’lı yıllarda bu güvencenin arkasına sığınarak rahatlıkla pasifi büyütüp sistemin sağlığını bozduğunu gördük. Buna kesinlikle izin vermememiz gerekir. Böyle bir düzenleme olursa bunu özel olarak izleyeceğiz.”



İçeriği belli olmayan fonların, bankalarda nitelikli ortak olmasına izin vermeyeceklerine dikkat çeken Bilgin, Eylül ayında sektörün 2.5 milyar dolarlık seküritizasyonu yenilediğini sözlerine ekledi.



Bilgin Türk bankacılık sisteminin Kasım ayında 4.6 milyar dolar , 2009’da 10.7 milyar dolar sendikasyon ve seküritizasyonu bulunduğunu söyledi.

