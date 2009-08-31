BDDK denetlemeyi sıkılaştırıyor

BDDK' nın denetimindeki kuruluş sayısının azalmasına rağmen denetim sonucu hazırlanan rapor sayısındaki artış dikkat çekti.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), ekonomik krizin tüm dünyaya yayıldığı 2008 yılında sektöre yönelik denetimlerini artırdığı belirlendi. Geçen yıl denetim kapsamındaki kuruluş sayısında azalma olmasına rağmen, denetimler sonucunda düzenlenen rapor sayısı fazlalaştı. 2008 yılında denetim kapsamındaki kuruluş sayısı 313'ten 291'e inerken, denetimlere bağlı olarak düzenlenen rapor sayısı 493'ten 630'a yükseldi. Böylece BDDK'nın denetimdeki mali kuruluş sayısı yüzde 7 azalmasına karşın, denetimler sonucunda düzenlenen rapor sayısı yüzde 28 arttı. BDDK'nın geçen yıl hazırladığı 630 denetim raporunun 114'ünün banka dışı mali kuruluşlar, 14'nün şube denetiminden oluştuğu bildirildi. BDDK denetimlerinin büyük çoğunluğu banka yönetimleri üzerinde yapıldı.



BDDK'nın 2008 Faaliyet Raporu'ndaki verilere göre 2008 yılında ağırlıklı olarak finansal kiralama ve faktoring şirketleri sayısındaki azalmaya bağlı olarak, kurumun denetimi kapsamındaki kuruluş sayısı 313'ten 291'e geriledi. BDDK, bu azalmadan etkilenmeyerek aksine denetim çalışmalarını artırdı. Denetimler geçen yıl "mevzuat denetimi" üzerinde, yani mali kurumların BDDK mevzuatına ne kadar uyduğu üzerinde yoğunlaştırıldı. 2007 yılında düzenlenen rapor sayısı toplam 493 iken, mevzuat denetimi kapsamındaki rapor sayısı 138 oldu. 2008 yılında daha titiz ve fazla sayıda mevzuat denetimi gerçekleştirilirken toplam 630 denetim raporunun 264'ünü mevzuat denetim raporları oluşturdu. Böylece mevzuat denetimlerinin toplam denetimler içindeki payı yüzde 28'den yüzde 41,9'a çıktı.



İhbar-şikâyete bağlı denetim 2.8 kat arttı



Mali kuruluşlara yönelik ihbar ve şikâyete bağlı denetimlerde de çok ciddi artış görüldü. Bir önceki yıl 27 ihbar ve şikâyet ciddi bulunarak denetim raporuna bağlanırken, bu sayı 2008'de 76'ya çıktı. BDDK, 2.8 katı daha fazla ihbar ve şikâyet incelemesi gerçekleştirdi. Bu grubun toplam rapor sayısı içindeki ağırlığı da yüzde 5,5'ten yüzde 12,1'e çıktı. BDDK denetimlerindeki en ilginç gelişme ise risk değerlendirmesi denetim raporlarında yaşandı. BDDK, başta bankalar olmak üzere mali kurumların mevzuat denetimlerini sıkılaştırdıkça, risk değerlendirme denetim raporu sayısını azalttı. 2007 yılında 46 olan bu gruptaki rapor sayısı geçen yıl 41'e düştü. Risk değerlendirmesi denetimi raporlarının toplam rapor sayısı içindeki ağırlığı da bir önceki yıla göre yüzde 9,3'ten yüzde 6,5'e indi.



BDDK, ekonomik krizin küresel salgına dönüşmesiyle birlikte gözetim raporlama sistemi ve sıklıklarında da 6 önemli değişikliğe gitti. Buna göre Ekim 2008'den itibaren krediler raporu hazırlanmaya başlandı ve bunun kapsamı genişletilerek bireysel krediler gelişimi raporu da eklendi. Likidite raporu ve günlük likidite durumu raporu Aralık 2008'den itibaren haftalık rapor kapsamına alınıp izlenirken makro bülten ise Ağustos 2008'den itibaren iptal edildi. Gözetim raporlama sistemindeki 5 ve 6'ncı değişikliğe göre ise mevduat ve faiz oranlarının gelişimi raporunun periyodu geçen yılın son çeyreğinde sıklaştırılırken Eylül 2008'den itibaren de menkul değerler cüzdanı raporu gözetim raporu kapsamına alınarak 6 ayda bir izlenmeye başlandı. BDDK geçen yıl gözetim raporları kapsamında toplam 359 rapor hazırladı.



19 suç duyurusunda bulundu



BDDK, 2008 yılına yerinde denetim ve uzaktan gözetim sonuçları ile ihbar ve şikâyetleri değerlendirerek 19 suç duyurusunda bulundu. Suç duyuruları muhtelif banka, faktoring şirketi ve izinsiz faktoring işlemi için yapıldı. BDDK ayrıca 15 kişinin bankalardaki imza yetkisini geçici olarak kaldırdı. BDDK ayrıca bankalar hakkında 129, finansal kiralama ve faktoring şirketleri hakkında 5, bağımsız denetim şirketleri hakkında 30 ve varlık yönetim şirketleri hakkında da 3 adet idari para cezası uyguladı.









