BDDK'den e-devlet hizmeti açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), e-Devlet Kapısı'na özel geliştirilen "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" adlı hizmetin kullanıma açıldığını duyurdu.

BDDK yurttaşlara hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı olduğu bilgisinin internet ve mobil teknolojiler üzerinden güvenli bir şekilde sunulabilmesine yönelik olarak, e-Devlet Kapısına özel geliştirilen “Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama” isimli hizmeti kullanıma açtı

BDDK tarafından yapılan açıklamada, "11 inci Kalkınma Planında (2019 - 2023) yer verilen, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir bakış açısıyla elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısından hizmet sunumunun artırılması amacı çerçevesinde, vatandaşlara hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı olduğu bilgisinin internet ve mobil teknolojiler üzerinden güvenli bir şekilde sunulabilmesine yönelik olarak, Kurumumuz sorumluluğunda e-Devlet Kapısına özel geliştirilen “Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama” isimli hizmet kullanıma açılmıştır." denildi

Söz konusu hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabileceği, hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi vb. ayrıntılar ilgili bankalardan öğrenilebileceği bildirildi.

Kurumun bildirisinde, "Sorgulamada, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içi şubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğindeki, Türk Lirası, yabancı para veya kıymetli maden depo hesabı cinsinden, vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma hesapları” bilgileri kullanılmaktadır. Hizmete ilişkin detaylı açıklamalar, Kurumumuz internet sayfasında www.bddk.org.tr/mevduatSorgulama.htm adresinde yayımlanmaktadır" satırlarına yer verildi.