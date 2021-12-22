T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BDDK, cep telefonu taksit sayısı ve kredi limitlerini güncelledi

Taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

22 Aralık 2021 12:47

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cari açığı azaltmaya yönelik cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin kararı BDDK'nın sitesinde yayımlandı.

Buna göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı da 5 bin TL'ye çıkarıldı.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi. (AA)

bddkcep telefonutaksit
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24