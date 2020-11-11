BDDK'dan swap hamlesi

BDDK, normalleşme adımları kapsamında yabancı bankalara uygulanan swap limitlerini esnettiğini duyurdu ve yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal öz kaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlamanın vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2 yerine yüzde 5, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5 yerine yüzde 10, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20 yerine yüzde 30 olarak yeniden belirlenmesine karar verildi. BDDK kararı sonrası dolar/TL 8.19'dan 8.08'a kadar indi.

BDDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"25/9/2020 tarih ve 9169 sayılı Kurul Kararında yer alan diğer hususların geçerli olması kaydıyla bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlamanın

- Vadesine 7 gün kalan işlemler için %2 yerine %5,

- Vadesine 30 gün kalan işlemler için %5 yerine %10,

- Vadesine 1 yıl kalan işlemler için %20 yerine %30 olarak yeniden belirlenmesine karar verilmiştir." denildi.