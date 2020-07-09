BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon ceza!

İki gün önce özel bankaları kredi politikalarında esnek davranmaları için uyaran BDDK, Bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma gelen şikâyetler üzere 7 bankaya para cezası uyguladığını duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan tespitlere ilişkin olarak ilgili mevzuat ve Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09.07.2020 tarihli toplantısında alınan Kararlar ile ilgili mevzuat uyarınca 7 bankaya toplam 204.651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikâyetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir.''

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