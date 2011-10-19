-BDDK Başkanı'ndan dedikodu uyarısı İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Bankacılık kaynakları, dedikodu riskinin yüksek olduğu dönemlerde, banka şube müdürlerinin üzerindeki hedef baskısının kaldırılması gerektiğini bildirdi. BDDK Başkanı Tevfik Bilgin'in ''Faktoring Sektörünün Gelişmesi ve Ekonomiye Katkıları'' konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, ''Hiçbir banka mensubu diğer bir banka hakkında 3-5 kuruş fazla mevduat toplamak için olumsuz bir ifade kullanamaz. Bu dönemde fısıltı, dedikodu riskine izin vermeyiz'' uyarılarını basın mensuplarına değerlendiren bankacılık kaynakları, hiçbir bankanın dedikodu riskini kaldıracak mali güce sahip olmadığını belirtti. Dedikodu riskinin yüksek olduğu dönemlerde, şube müdürlerinin üzerindeki hedef baskısının kaldırılması gerektiğine işaret eden yetkililer, o kaygı bir kere yuvarlanmaya başlandığında, sonra nerede duracağının bilinemeyeceğini vurguladı. Kaynaklar, her banka ''ben iyiyim'' demek durumunda kaldıkça, kamuoyundaki hassasiyetin tersine daha da ağırlaşacağına, ''bizde bir şey yok'' dedikçe bu sefer insanların daha tedirgin olmaya başlayacaklarına dikkati çekti. Bu tarz hassas dönemlerden geçilirken bankaların, genel müdürlüklerine, şubeler üzerindeki, bölgeler üzerinde koydukları ''Şu kadar mevduata çıkaracaksınız'', ''şu kadar karlılığa ulaşacaksınız'', ''bu kadar müşteri katacaksınız'' tarzı hedeflerinin konmaması gerektiğine vurgu yapan bankacılık kaynakları, 2001 krizinde birçok bankanın bundan zora girdiğini ifade etti.