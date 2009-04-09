BDDK Başkanından bankalara 'kredi verin' çağrısı

Net kâr yüzde 58 arttı

Küresel krizin ayak seslerinin işitildiği günlerde bankalara "kârı dağıtmayın, bünyenizde tutun" uyarısında bulunan BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, bugün gelinen noktada ise "Kârlılıktaki olumlu gidişin en büyük nedeni faizlerdeki gerilemedir. Bankalarımızın, bu kârlı performanslarını reel sektörle paylaşmalarını görmek istiyoruz" dedi.Bilgin böylece, geçen haftasonu reel sektöre kredi kullandırmak konusunda eli sıkı olan bankaları "insafsızlıkla" suçlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na da destek çıkmış oldu.Bankaların Merkez Bankası'nın agresif faiz indirimlerinin ardından kârlarındaki artış ise tam gaz sürüyor. Reuters'in BDDK'dan edindiği verilere göre bankaların şubat ayı kârları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artış durumda. Bu kâr artışında ise Merkez Bankası faiz indirimlerinin geç yansıdığı kredi faizleri ile hemen yansıtıldığı mevduat faizleri arasında giderek açılan fark etkili. Ayrıca bankaların en sağlam müşteri listesinde Hazine'yi görmeleri de bu kârlılıkta önemli bir etken. Nitekim bu durum Hazine'nin bu hafta yaptığı ihalelerde de kendisini net olarak gösterdi.Reuters'in BDDK'dan aldığı verilere göre, bankacılık sisteminin net kârı, bu yıl şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 oranında artarak 1.617 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl şubat ayında sektörün net kârı 1.023 milyar lira olmuştu. Bankacılık sisteminin geçen yıl ocak-şubat döneminde ise 2.316 milyar lira olan net kârı, bu yıl aynı dönemde 3.204 milyar liraya yükseldi. Böylece, bu iki aylık dönemde bankacılık sektörünün net kârı yüzde 38 oranında artış gösterdi. Bankacılık sisteminin ortalama Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) Şubat sonunda yüzde 18 oldu.Bankalar kredi verme konusunda dikkatli davranmayı ve sağlam müşteri olarak gördükleri Hazine'yi fonlamayı tercih ediyor. Nitekim bu hafta Hazine'nin düzenlediği üç ihaleye olan talep de bunun göstergesi. Nisan ayında 7.8 milyar liralık itfası bulunan Hazine, üç ihalede 11.2 milyar liralık borçlanma gerçekleştirdi. Bankaların ilgisinde kamu kağıdından elde edecekleri kâr, Hazine'nin hedefin çok üzerinde borçlanmasında ise bütçe revizyonuna hazırlık etkili oldu. Özellikle gelirler tarafı hiç de gerçekçi bulunmayan bütçede revizyon yapılacağını öngören Hazine, fırsatını bulmuşken kasasını doldurmayı tercih etti.