BDDK Başkanı'na yumurta fırlattılar!

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'Sermayenin temsilcisi değilim'

Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin organizasyonuyla Uğur Oral Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Finansal Kriz, Bankacılık Sektörü ve BDDK’ konulu konferansa Rektör Prof.Dr. Süha Aydın, Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanlar Kurulu Başkanı Mahmut Aslan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.Hürriyet'in haberine göre konuşmacı olarak kürsüye gelen BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, finansal krizle ilgili görüşlerini dile getirmeye başladı. Ancak konuşmanın 10’uncu dakikasında ayağa kalkan bir öğrenci, “Bizler her gün simitle karınlarını doyuran öğrencileriz. Burada bir çok öğrencinin cebinde otobüs parası bile olmayabiliyor. Sermayenin temsilcilerini üniversitemizde istemiyoruz. Biz 1 dakikalık söz aldık, size 10 dakikalık söz verdik” dedi.Ardından 20 kadar öğrenci Bilgin’i alkışlayarak protesto etti. Sivil polisler ve özel güvenlik görevlileri, öğrencileri dışarı çıkartmak isteyince, arbede çıktı. Bu sırada öğrencilerden bazıları, ceplerinden çıkarttığı çiğ yumurtaları Tevfik Bilgin’e fırlattı. Atılan yumurtaların bazıları Bilgin’e isabet etti. Korumalar, Bilgin’i güçlükle dışarı çıkarttı.Salondan ayrılan Tevfik Bilgin protesto ile ilgili yaptığı açıklamada, “Eğer çağırırlarsa kaldığım yerden konferansa devam edebilirim. Ben devlet memuruyum sermayenin temsilcisi değilim. 20 yıllık devlet memuruyum. Beni protesto eden arkadaş, benim yaşıma gelip bir üniversitede konferans verir de bana yaptığını kendine yaparlarsa, işte o zaman beni çok iyi anlar” dedi.Yumurtalı saldırının ardından BDDK Başkanı Bilgin, konferansta on dakika daha konuştuktan sonra salondan ayrıldı.