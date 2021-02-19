BDDK Başkanı'nın bankacılıkla ilgili kritik değişiklikten habersiz olduğu ortaya çıktı

Tasarruf finansman şirketlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) iznine ve denetimine alan yasa teklifinin görüşüldüğü komisyon toplantısında CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi ile BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Banka kuruluş şartları değişiyor

Sözcü’nün haberine göre Hamzaçebi, geçmişte en az 5 kişilik ortakla kurulma zorunluluğu olan bankaların tek ortakla kurulmasının önünün açıldığını belirtince BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben kendilerinin de bu yönde ileride bir değişiklik yapmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ancak Hamzaçebi, bu düzenlemenin zaten bankaları da kapsadığını söylemesi üzerine Akben, “Ben o maddenin burada olduğunu görmemiştim, haklısınız” dedi. Bu yanıta tepki gösteren Hamzaçebi Akben’e, “Sayın Başkan, bu sizin görev alanınızdaki bir kanunu değiştiriyor. Burada mı haberdar oluyorsunuz? Yazık ama yani, yani BDDK bu duruma düşmüşse üzüntülerimi ifade ediyorum” dedi.