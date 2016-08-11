BDDK Başkanı: Bankalar piyasa şartlarını fırsatçılığa çevirirse tedbir alırız

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankalar, kredi geri çağırmayı piyasanın şartlarından dolayı bir fırsatçılığa çevirip farklı saiklerle yapıyorsa buna kesinlikle izin vermeyiz. Buna karşı gereken tedbirleri alırız" dedi.



Akben, bankacıların "Bazı bankalar konut kredilerinde faiz oranlarını düşürdü. Kredi faiz oranlarında düşüşün devamı için maliyetlerin düşürülmesi ve bazı makroihtiyati tedbirler alınmalı" yönündeki çağrılarına ilişkin, maliyet konusunun bankadan bankaya değiştiğini ve farklılık arz ettiğini söyledi.



habertürk'ün haberine göre; konut kredi faiz oranlarındaki düşüşle tüketicilerin yapılandırma yapıp yapamayacağına ilişkin bir soru üzerine Akben, daha önce denizcilik, turizm ve enerji sektörleri, terör nedeniyle de sıkıntılı bölgelerde yapılandırmaya ilişkin düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

"Yüksek faizden borçlanmışsa tüketici lehine bir şeyler yapılabilir"

Akben, bu tür konularda BDDK'nın yardımcı olduğunu ifade ederek, "Eğer sektörel bozulma söz konusu ise o konularda yardımcı oluruz. Konut kredilerinde yeniden yapılandırmanın şartları var. Yüksek faizden borçlanmış ve faiz düşmüşse tüketici lehine bir şeyler yapılabilir." dedi.

"Fırsatçılığa izin vermeyiz"

Mehmet Ali Akben, kredi geri çağırma konusunda bazı şikayetler geldiğini ve art niyetli olanlara göz yummayacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bunu kesin bir dille ifade etmek isterim. Bankalar kredi geri çağırmayı piyasanın şartlarından dolayı bir fırsatçılığa çevirip farklı saiklerle yapıyorsa buna kesinlikle izin vermeyiz. Buna karşı gereken tedbirleri alırız.



Burada firma bazında bazı şeyleri de göz ardı etmemek lazım. Bu tür şikayetleri ve bilgileri bize getirenlere, 'Banka ve şirket bazında isim vererek, BDDK şikayet hattına müracaatta bulunun' diyoruz. Konunun doğru olup olmadığı hususunu araştırırız ve bunu yapanlar hakkında ne gerekiyorsa yaparız."

"Asgari ödeme tutarı speküle ediliyor"

BDDK Başkanı Akben, bankacılık sektörün, kredi kartlarında asgari ödeme tutarı oranlarının düşürülmesi ve kredi kartı limitinin artırılması konusundaki düzenleme talebiyle ilgili olarak da, bu konunun çok speküle edildiğini söyledi.

Akben, "Sadece kredi taksitlerinin uzatılması ya da gecikmelere düşenlere imkan sağlanması şekliyle değil, daha geniş kapsamlı bir inceleme yapıyoruz. Bu çalışmayı tamamladıktan sonra ilgili bakanlarımızla, Finansal İstikrar Komitesi ve Türkiye Bankalar Birliği ile görüştükten sonra bu düzenlemeler yapılacak." diye konuştu.

