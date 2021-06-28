BDDK Başkanı Akben: Finans sektörümüzün tüm oyuncularından yapıcı olmalarını bekliyoruz; kamu hizmeti ifa ettiklerini unutmamalılar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, pandemi sonrasında sürecin önemine vurgu yaptığı Finansal Kurumlar Birliği 9'uncu Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "Finans sektörümüzün tüm oyuncularından yapıcı olmalarını bekliyoruz. Makul olmalı ve aslında bir kamu hizmeti ifa ettiklerini unutmamalılar" ifadelerini kullandı.

Bloomberg'in haberine göre Finansal Kurumlar Birliği 9'uncu Olağan Genel Kurulu'nda konuşan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Küresel çapta sorunlarla karşı karşıya olduğumuz dönemlerden geçiyoruz" dedi.

Akben, yeni döneme ilişkin en önemli iki başlık olarak sağlık ve ekonomiyi sıraladı. Covid-19 salgının, aşı uygulamalarının hız kazanmasıyla yavaş yavaş etkisini kaybetmesini beklediklerini aktaran Akben, "Bundan sonra öncelik ekonomilerin yeniden inşa edilmesidir" dedi.

Ekonomik aktivitenin pandemi öncesine ulaştırılması hususunda finansal kurumlara önemli görevler düştüğünü hatırlatan Akben, "Tüketim yerine üretim, ihracat ve toplam yatırımları artıracak stratejik sektörlere yeterli finansman sağlanması öncelik olmalı" dedi.

Akben konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kredi mekanizmasının etkin çalışması, adil sürdürülebilir fiyatlamayla mümkün olur. Yüksek kar güdüsüyle hareket etmek, ileriki dönemlerde elde edilebilecek potansiyel gelirlerin kaybedilmesi anlamına gelir. Finans sektörümüzün tüm oyuncularından yapıcı olmalarını bekliyoruz. Makul olmalı ve aslında bir kamu hizmeti ifa ettiklerini unutmamalılar. Banka dışı finans sektörü de kendi standartlarını geliştirmelidir. Onların da bankalarla birlikte öncü rol oynamasını beklemekteyiz."