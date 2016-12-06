BDDK Başkanı Akben: Bankalar dövize yönelmedi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankaların yabancı para net genel pozisyon oranlarının izlendiğini ifade ederek, "Bankalar şu anda dövize yönelmiş, dövize yatırım yapar pozisyonda değiller." dedi.

CNN Türk'te yar alan habere göre Akben, kurum olarak dövizle yaptıkları bir sözleşme bulunmadığını, kira sözleşmelerinde de TL'ye döndüklerini açıkladı. Konu hakkında bankalardan da destek gördüklerini belirten Akben, "Nasıl ki ülkeye, vatana, toprağa sahip çıkılıyorsa yerli paraya da sahip çıkılacak." dedi.

Türk lirasını desteklediklerini ifade eden Akben, tüm ödemelerini ve anlaşmalarını gözden geçirerek dövizle yaptıkları herhangi bir işlem olup olmadığına baktıklarını söyledi. Akben, döviz konusunda bankaları takip ettiklerini belirterek, "Bu hafta ilk hareketleri görürüz. Dövize olan ilgi, döviz hesaplarındaki artış, azalış ne olmuş, onu görürüz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara yerli para kullanmaları için böyle çağrı da bulunmuştu:

"Bankalardan TL'ye dönülmesi konusunda destek gördük"

Mehmet Ali Akben, bankalardan TL'ye dönülmesi konusunda destek gördükleri ifade ederek, "Nasıl ki ülkeye, vatana, toprağa sahip çıkılıyorsa yerli paraya da sahip çıkılacak." dedi.

Akben, bankaların yabancı para net genel pozisyon oranlarının izlendiğini belirterek, şunları söyledi:



"Bu pozisyonlara yönelik sınır var. Bu sınırdan dolayı bankalar buna uymak, biz de onları takip etmek zorundayız. Şu anda bankalarımız öz kaynaklarında döviz limitlerini aşmış değiller, dövize yönelmiş değiller, o sınırın içindeler. Yani bankalar şu anda dövize yönelmiş, dövize yatırım yapar pozisyonda değiller. Bu önemli. Çünkü en büyük döviz alıcısı bankalar da olabilir."