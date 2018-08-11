"BDDK bankaları toplantıya çağırdı" iddiasına yalanlama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Bloomberg’in, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankaların döviz talebini karşılamakta yaşadığı sorunlar nedeniyle ‘acil durum toplantısı’ düzenleyeceği" yönündeki haberi yalanladı.

Dün TL, dolar karşısında yüzde 17 civarında değer kaybederken pek çok bankanın müşterilerinin döviz talebini karşılayamadığı iddia ediliyordu.

Bloomberg’de yayımlanan habere göre cuma günü dolar talebini karşılamakta sıkıntı yaşayan bankalar, bugün İstanbul’da BDDK yetkilileriyle acil bir toplantı yapacaktı.

Haberde bankacılık sektörünün büyük bir çöküş yaşadığı 2001 krizinden sonra TL’de en büyük değer kaybının yaşandığı da vurgulandı.

Haberde üç büyük banka şubesine yapılan ziyaretlerde müşterilerin döviz taleplerinin karşılanmasında güçlükler yaşandığını aktarıldı. İki bankada müşterilerin, şubeler genel müdürlüklerden ikmal bekledikleri için döviz temin edemediği, bir bankada da 5 bin dolar çekme talebinin karşılanamadığı belirtiliyor. Bloomberg’e konuşan şube yetkilileri döviz alım talebinde önemli bir artış olduğunu söyledi.

BDDK, bankalardan faiz ve döviz kuru şoklarının etkisini, bugün yapılan acil toplantıda ele alınacak bulgularla incelemelerini isterken, ülkedeki likidite durumunun da toplantıda ele alınacağı bildirildi.

İsmini vermek istemeyen bankacıların, kamunun bir kriz önlemi olarak sermaye kontrolleri gibi yöntemlere başvurulabileceğinden duyulan korkuyla döviz talebinin yükseldiğini doğruladığı aktarıldı. Haberde “Türk hükümeti defalarca sermaye kontrolü yapmayacağını söyledi” ifadesine de yer verildi.

Bazı bankaların, müşteri talebini karşılamak için yurtdışından nakit sipariş vermeye zorlandığı iddia ediliyor. Buna göre Türk bankaları uluslararası bankalara elektronik yabancı para aktarıyor ve daha sonra Türkiye'ye fiziki parayı nakletmek için bir prim ödüyorlar.

Haberde Türkiye’de geleneksel olarak tasarruflarının büyük bir bölümünü yabancı para birimlerinde tutulduğu vurgulanırken güncel BDDK verilerine göre, bankacılık sistemi mevduatının yaklaşık yarısı dolar veya avro olduğuna da işaret edildi.

Habere yalanlama

TBB ve FKB Bloomberg’ün bu haberini yalanladı.

TBB tarafından yapılan basın açıklamasında, “Bazı medya kaynaklarında Birliğimiz ve Birliğimiz Üyelerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile bugün bir toplantı yapacağı haberlerine yer verilmektedir. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

FKB’nin açıklamasında ise, “Bazı basın yayın organlarının ‘BDDK bankaları ve bankacılık dışı finans kesimini toplantıya çağırdı’ başlıklı iddiaların ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği doğmuştur. Türkiye’nin güçlü finans yapısının temelini oluşturan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ülkemizde faaliyet gösteren bankaların ve bankacılık dışı finans kesiminin temsilcilerini toplantıya çağırdığını iddia eden haberlerin tümü asılsızdır. Finansal Kurumlar Birliği olarak Türkiye ekonomisine olan desteğimiz sürmekle birlikte, tüm üyelerimizle ekonomimize değer katan çalışmalarımıza hiçbir aksaklık olmadan var gücümüzle devam ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.