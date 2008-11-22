BDDK, bankaları çekler için uyardı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde çeklerin "kötü niyetli borçlular" için kaçış aracı olarak kullanıldığını belirterek, bu konuda bankaları uyardı ve bazı bilgilerin yazılı olarak alınmasının uygun olacağını bildirdi.



BDDK tarafından Türkiye Bankalar Birliği’ne gönderilen yazıda, ilgili maddesinde ödemeden men yasağının, çekin, keşidecinin veya üçüncü kişinin elinden rızası olmadan çıktığı durumlarda sadece keşideciye tanınan ve çekin ödenmesini önleyici bir tedbir olduğunu vurgulayan BDDK, şu öneride bulundu:



"Bahse konu kanun hükmünün gerçekten borcu olduğu halde çekini ödemek istemeyen kötü niyetli borçlular için koruyucu bir şekilde kullanılmasının önlenmesi ve ileride çıkması muhtemel uyuşmazlıkların önüne geçilmesini teminin, keşidecinin çekin ödenmemesine ilişkin talimatını, ödemeden men yasağına konu olan çekin ayırıcı vasıflarına ilişkin bilgileri içerecek şekilde yazılı olarak da alması düşünülmektedir."

