BDDK bankalar için 'sermaye' operasyonu yaptı, CHP'ye göre bankacılık sistemi uluslararası kurallara veda etti!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun hazırladığı (BDDK), "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, "Kanunun 57'nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerlerinin ana sermaye ve katkı sermaye toplamından indirileceği" maddesi yürürlükte olmayacak. Ekonomist Uğur Gürses düzenlemeye ilişkin olarak, "BDDK, bankaların bir kısmını daha fazla kredi verebilsin diye sermaye yeterliliği açısından rahatlatmak istiyor. Bu düzenlemeyle bankalar 'yerim dar, sermaye yeterliliğinden kısıt var' diyor" değerlendirmesini yaptı. Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız da, "Bu maddenin kaldırılmasıyla her zaman bu gayrimekullar bankanın sermayesinde kalacak" ifadesini kullandı. Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke Twitter üzerinden, "Türkiye AKP iktidarı tarafından dünyadan kopartılmaya devam ediliyor. Bugün de bankacılık sistemi uluslararası kurallara veda etti" dedi.

BDDK'nın yaptığı değişiklikle, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin sekizinci fıkrasının "b" bendi yürürlükten kaldırıldı.

Maddenin kaldırılmasını T24'e değerlendiren eski Merkez Bankası bürokratı, ekonomist ve Hürriyet yazarı Uğur Gürses şu görüşü dile getirdi:



"BDDK, bankaların bir kısmını daha fazla kredi verebilsin diye sermaye yeterliliği açısından rahatlatmak istiyor. Muhtemelen bu şikâyet gündeme geldi. Ankara istiyor ki daha fazla kredi versin bankalar. Bu düzenleme de önündeki engelleri kaldırma çabası. O perspektiften görüyorum ben. Çok fazla etkisi olmayabilir. Bu düzenlemeyle bankalar 'yerim dar' diyor. 'Sermaye yeterliliğinden kısıt var' diyor.

İkinci bir kısıt da şu: Kredilerin arttığı kadar mevduat artmıyor. Türkiye'de yılbaşından bu yana baktığımız zaman görüyoruz bunu. Hükümet bankalara 'Faiz indirin, kredi verin" diyor, bankalar ise 'Mevduatımız artmıyor, bir taraftan da sermaye kısıtımız var' diyor. Bu düzenlemenin bankaların bir kısım şikâyetini rahatlamak için yapıldığını düşünüyorum. Tamamen teknik bir düzenleme."

Eski Hazine Müsteşarı Hakan Özyıldız da, "Bu maddenin kaldırılmasıyla bankaların satışa çıkardığı gayrimekullar bankanın sermayesinde kalacak" diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:



"2001 krizi öncesi bankalar ellerindeki gayrimenkullar ve bazı emtiaları sermaye rasyolarını yükseltmek için kullanıyorlardı. Değerleme şirketleri bu gayrimenkullerin değerlerini olduğundan yüksek gösteriyordu. Böylece bankaların özkaynak hesabı şişiriliyordu. O dönemde bunu engellemek için bir önlem alındı. Bankalara dendi ki, 'Siz gayrimenkul şirketi, emlakçı değilsiniz. Bu gayrimenkulleri aktifinizde tutabilirsiniz ama özkaynak hesabınıza 5 yıldan sonra dahil edemezsiniz.' 5 yıl sonunda bu gayrimenkulü ya sat ya da özkaynak hesabından çıkart. Düzenleme buydu. Daha sonra bu 5 yıllık süre 3 yıla indirildi fakat şimdi görüyoruz ki bir anda bu düzenleme kaldırıldı. Bu maddenin kaldırılmasıyla gayrimekullar bankanın sermayesinde kalacak. Özkaynak sıkıntısı olan bankaları rahatlatacak."

CHP İzmir Milletvekili ve Ekonomist Selin Sayek Böke de değişikliği Twitter’da şu ifadelerle eleştirdi:

-Türkiye AKP iktidarı tarafından dünyadan kopartılmaya devam ediliyor. Bugün de bankacılık sistemi uluslararası kurallara veda etti.

-BASEL bitti. Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle bankaların özkaynak hesaplamaları değişti. Olmayan varlıklar hesaba dahil edilecek.

Bankaların özkaynakları sanal olarak arttırılacak.Resmi gazetede yayınlanan,bankaların bilançoların makyajlanması gerekliliğinin itirafı!

Güven yoksa ekonomik sistem altüst olur! Bu makyajla iktidar kimi kandıracağını sanıyor: Vatandaşı mı? Yatırımcıyı mı?

Sanal bankacılık rasyoları, açıklanamayan milli gelir revizyonları… Rakamına güven duyulmayan ekonomiye de güven duyulmaz!

Uyarıyoruz: Finansal sistemi bozarsanız tüm ekonomiyi alt üst edersiniz.

Eski Hazine Müsteşarı ve CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak BDDK’nın yaptığı değişikliği sert ifadelerle değerlendirdi. Öztrak Twitter’da eleştirisini şu sözlerle anlattı:

-BDDK bugün yayımladığı tek maddelik düzenlemeyle bankaları "banka" olmaktan çıkarıp, "emlakçı" haline getirecek adımı attı.

-BDDK bu düzenlemeyle bankaların elindeki gayrimenkullerin özkaynaklarının % 50'sini aşmama sınırını kaldırdı.

-BDDK, sorunlu krediler nedeniyle bankalara devredilen ve beş yıl içinde satılamayan gayrimenkullerin özsermayeden düşülmesini de kaldırdı.

-BDDK'nın bu düzenlemesi bankaların sorunlu konut kredileri nedeniyle sıkıntı yaşadığı algısını pekiştirir. Kaş yapayım derken göz çıkarır.

-Batık krediler nedeniyle en fazla gayrımenkul portföyü anlaşılan kamu bankalarında. Kamu banka bilançolarına makyaj.