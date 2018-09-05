BDDK: Bankacılık sektörünün Ocak - Temmuz dönemi net kârı 33,55 milyar TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ocak - Temmuz döneminde bankacılık sektörünün toplam kârının 33,55 milyar TL'ye çıktığını açıkladı. Toplam kâr 2017 yılının aynı döneminde ise 29 milyar TL düzeyinde gerçekleşmişti.
BDDK'nın bugün açıklanan verilerine göre;
- Sektörün toplam varlıkları bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 trilyon TL'den 3.83 trilyon TL'ye yükseldi,
- Bankaların toplam kredileri ise, bir önceki yılın aynı döneminde 1.94 trilyon TL iken, geçtiğimiz yıl 2.42 trilyon TL'ye çıktı,
- Sektörün sermaye yeterlilik oranı yüzde 17'den yüzde 16'ya geriledi. (DHA)