BDDK: Bankacılık sektörünün 7 aylık kârı 40,2 milyar liraya yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı verilere göre, bankacılık sektörünün toplam net kârı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 40,2 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün geçen yılın ilk yedi ayında 39 milyar lira olan toplam net kârı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 40,2 milyar liraya yükseldi.

BDDK'nın açıkladığı verilere göre, bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı temmuz itibarıyla yüzde 3,71 oldu. Bu oran 2020'nin aynı döneminde yüzde 4,25 seviyesindeydi.

Çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 13’e geriledi. Temmuz 2020’de bu oran yüzde 15’ti.

Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 17 oldu. Temmuz 2020’de bu oran yüzde 19’du.