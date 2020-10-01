BDDK: Banka müşterileri sahte internet sitelerinin hedefinde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka müşterilerini, "BDDK tarafından düzenlenmiş gibi" görünen sahte internet sitelerine karşı uyardı.



BDDK'dan yapılan açıklamada, "Son dönemde Kurumumuz tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte internet sitelerinin arttığı ve bu siteler vasıtasıyla banka müşterilerinin hedef alındığı görülmektedir" denildi.



Söz konusu sahte sitelerin, BDDK ismi ve logosuna ek olarak BDDK internet sitesinin arka planının da taklit edilmesi ile hazırlandığına dikkat çekilen BDDK açıklamasında, şöyle denildi: "BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi kampanyasına katılım, kredi kartı masraf geri ödeme kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi vaatler sunmakta ve kullanıcılardan T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep edilmektedir."



Açıklamada, "Söz konusu sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının tespiti ve cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçler işletilmektedir. BDDK kredi veren bir kurum değildir ve kredi vermek, internet sitesi vasıtasıyla banka masraflarının iadesi gibi nedenlerle yukarıda bahsi geçen bilgileri talep etmemektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında fayda mülahaza edilmektedir" uyarısı yapıldı.