BDDK, aktif rasyosu değeri hedefini düşürdü

BDDK, Aktif Rasyosu değeri hedefini, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürdü.
BDDK'den yapılan açımlamada, "İhtiyaç oluşması halinde, Aktif Rasyosu (AR) düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabilecektir." ifadelerine yer verildi.
Düzenlemeye göre aktif rasyosundaki döviz kalemlerinin TL'ye çevriminde bir önceki ayın ortalaması alınacak.