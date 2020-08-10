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Ekonomi

BDDK, aktif rasyosu değeri hedefini düşürdü

10 Ağustos 2020 09:09

BDDK, Aktif Rasyosu değeri hedefini, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürdü.

Düzenlemeye göre aktif rasyosundaki döviz kalemlerinin TL'ye çevriminde bir önceki ayın ortalaması alınacak.

 

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