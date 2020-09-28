BDDK aktif rasyosunda değişikliğe gitti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aktif rasyosunu mevduat bankaları için yüzde 90'a, katılım bankaları için yüzde 70'e indirdi.

BDDK’nın internet sitesinde paylaşılan açıklamada şöyle dendi:

“9125 sayılı Kurul Kararında mevduat bankaları için yüzde 95 ve katılım bankaları için yüzde 75 olarak belirlenmiş olan AR değerinin sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 olarak düzenlenmesine ve bu kapsamda;

AR’ın her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %90’ın, katılım bankaları için %70’in altına düşmemesine,

Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay sonu itibariyle AR değeri %90’ın altında olan mevduat bankaları ve %70’in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla %90 ve %70 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına,

Bu çerçevede AR formülünün aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

Bu çerçevede AR formülünün aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.”

Ne olmuştu?

BDDK Nisan ortasında, koronavirüs salgının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için bankaları kredi vermek veya tahvil satin almak zorunda bırakacak aktif rasyosu düzenlemesine gitmişti.

Nisan ayı kararında aktif rasyosunun her ay sonu itibarıyla, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100'ün, katılım bankaları için yüzde 80'in altına düşmemesine karar verilmiş ancak bu oranlar sonraki aylarda gevşetilmişti.

Piyasalarda Merkez Bankası’nın mevcut sıkılaştırma adımlarını destekleyecek şekilde aktif rasyosunun gevşetilmesi bekleniyordu.