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Ekonomi

BDDK açıkladı: Yurttaş krediye yöneldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 149 milyon lira artarak 5 trilyon 644 milyar 101 milyon liraya çıktı

12 Mayıs 2022 22:40

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 149 milyon lira artarak 5 trilyon 644 milyar 101 milyon liraya çıktı.

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