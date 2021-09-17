BDDK, 50 bin lira üzerindeki tüketici kredilerinde vadeyi 24 aya düşürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde yeni düzenleme yaptı; Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı 50 bin TL üzerinde olan krediler için 36 aydan yirmi 24 aya indirilmesine karar verildiğini açıkladı.

16 Eylül tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin 50 bin TL'nin üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere, yeniden yapılandırılabilmesi de kararlaştırıldı.