T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BDDK, 50 bin lira üzerindeki tüketici kredilerinde vadeyi 24 aya düşürdü

17 Eylül 2021 15:22

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde yeni düzenleme yaptı; Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı 50 bin TL üzerinde olan krediler için 36 aydan yirmi 24 aya indirilmesine karar verildiğini açıkladı.

16 Eylül tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin 50 bin TL'nin üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere, yeniden yapılandırılabilmesi de kararlaştırıldı.

bddkkreditüketici kredisi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24