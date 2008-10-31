B.Ç.'ye yaş tesbiti için kemik testi

Yazar Hüseyin Üzmez'in (76), "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılandığı avada "mağdur" olarak yer alan B.Ç'nin (14) dün hastanede kemik yaşının tespitine yönelik tetkiklerden geçirildiği öğrenildi.



Davaya bakan Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 28 Ekimde görülen ikinci uruşmada 'B.Ç'nin tam teşekküllü bir hastanede kemik ölçümü yapılarak gerçek yaşının tespit edilmesi" yönündeki kararı, Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tebliğ edildi. Mahkemenin tebliği doğrultusunda, sosyal hizmet uzmanları tarafından dün barındığı yurttan alınan B.Ç. hastaneye

götürüldü. Hastanede B.Ç'nin kemik yaşının tespitine yönelik kemik grafiği çekildiği ve diş muayenesi dahil çeşitli tetkiklerden geçirildiği bildirildi. Tetkiklerin uzmanlar tarafından değerlendirileceği ve rapor halinde mahkemeye sunulacağı bildirildi.



Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Üzmez ve küçük kızın annesi Livaze Ç'nin tahliye edilmelerine karar verdiği ikinci duruşmada, 1994 yılında İnegöl Devlet Hastanesinde dünyaya geldiği bildirilen mağdur B.Ç'nin doğumuyla ilgili kayıtların bulunamaması nedeniyle, çocuğun tam teşekküllü bir hastanede kemik ölçümü yapılarak gerçek yaşının tespit edilmesini kararlaştırmıştı.