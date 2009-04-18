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B.Ç.'ye ilk tanı: Depresyonda

18 Nisan 2009 06:23

Bursa’da Vakit Gazetesi yazarı 76 yaşındaki Hüseyin Üzmez’in cinsel istismarına maruz kaldığı öne sürülen 14 yaşındaki B.Ç.’ye, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastanesi Anabilim Dalı’nda yapılan muayenede orta şiddette depresyon nöbeti teşhisi koyuldu.

İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından mahkemeye sunulan ilk raporda, küçük kızın "beden ve ruh sağlığının bozulmadığı" belirtilmişti. B.Ç. önceki gün İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Ancak aynı saatlerde heyete dört ay önce atanan çocuk psikiyatrı Doç. Dr. Ayten Erdoğan "Eleştiri ve yıpratmalara maruz kaldığı" gerekçesiyle istifa etti.

Çocuk psikiyatrı olmadığı için Adli Tıp’tan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen B.Ç’nin muayenesi altı saate yakın sürdü. B.Ç.’nin orta şiddette depresyon nöbetleri geçirdiğini saptayan psikiyatristler, aktivite ve dikkat bozukluğunu da teşhis etti. Hazırlanacak rapor, davanın görüldüğü Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek.

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