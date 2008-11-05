B.Ç.'nin doğum kaydı bulundu

Yazar Hüseyin Üzmez'in (76), "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılandığı davada "mağdur" olarak yer alan B.Ç'nin, İnegöl Devlet Hastanesinde dünyaya geldiğine ilişkin belgeye ulaşıldığı, bu nedenle "kemik yaşı tespiti" ile ilgili rapora gerek kalmadığı bildirildi.Davaya bakan Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 28 Ekim'deki duruşmada 'B.Ç'nin tam teşekküllü bir hastanede kemik ölçümü yapılarak gerçek yaşının tespit edilmesi" yönündeki kararı üzerine B.Ç. 30 Ekimde Bursa Devlet Hastanesinde çeşitli tetkiklerden geçirildi.Hastaneye tetkiklerle ilgili raporun hazırlandığı süreçte mahkemeden gönderilen yazıda, B.Ç. için İnegöl Devlet Hastanesi'nden yeniden istenen doğum kayıtlarına ulaşıldığı, kemik yaşının tespitine gerek kalmadığı bildirildi. Bunun üzerine Bursa Devlet Hastanesi de B.Ç. ile ilgili heyet raporunu hazırlamadı.Yetkililer, B.Ç. ile ilgili hastaneden istenilen tüm belgelerin savcılığa ulaştırıldığını bildirdi.Bu arada, İnegöl Devlet Hastanesindeki kayıtlara göre B.Ç'nin 1994 doğumlu olduğu öğrenildi.Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılanan Üzmez ve küçük kızın annesi Livaze Ç'nin tahliye edilmelerine karar verdiği ikinci duruşmada, 1994 yılında İnegöl Devlet Hastanesinde dünyaya geldiği bildirilen mağdur B.Ç'nin doğumuyla ilgili kayıtların bulunamaması nedeniyle, çocuğun tam teşekküllü bir hastanede kemik ölçümü yapılarak gerçek yaşının tespit edilmesini kararlaştırmıştı.