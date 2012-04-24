BÇG üyelerinin hangi gazeteciyle ne konuştuğu not edilmiş

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 28 Şubat soruşturmasında ilginç belgelere ulaşıldı. Postmodern darbecilerin, tutuklanan dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri emekli Orgeneral Erol Özkasnak’ın ifadesinde de Ertuğrul Özkök, Fatih Çekirge ve Sedat Ergin’in yanı sıra çok sayıda gazeteci ile görüştüğü ortaya çıktı. Belgeye göre Batı Çalışma Grubu (BÇG) üyeleri, hangi komutanın hangi gazeteciyle neleri konuştuğunu tek tek not etmiş.

TSK bünyesinde faaliyet gösteren BÇG’ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen iki ayrı operasyonda, şu ana kadar toplam 40 kişi gözaltına alındı. Postmodern darbenin mimarları Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak’ın da aralarında bulunduğu toplam 27 kişi tutuklanarak, Sincan Cezaevi’ne gönderildi. Soruşturma kapsamında Gölcük Donanma Komutanlığı, Kozmik Oda ve YÖK’te yapılan aramalarda önemli deliller ele geçti.

Soruşturma dosyasına giren belgeler, postmodern darbenin mimarlarının medya mensuplarıyla çok yakın ilişki içinde olduğunu ortaya koydu. Savcılığın şüphelilere postmodern darbenin yapılabilmesi için TSK ile ortak hareket eden gazetecilerin isimlerinin bulunduğu bir liste ile bu kişilerle yürütülen ortak faaliyetlerin anlatıldığı bir takım belgeler gösterdi. En dikkat çekici delil ise o dönem TSK’nın üst düzey isimleriyle görüşen, görüşme talebinde bulunan basın mensuplarının TSK tarafından isim isim kaydedildiği belge oldu.



Görüşmeler kaydedilmiş



Genelkurmay Sekreteri Erol Özkasnak’ın ifadesinde geçen Ertuğrul Özkök, Fatih Çekirge ve Sedat Ergin’in dışında TSK ile görüşen birçok ismin yer aldığı listenin de mercek altına alındığı öğrenildi. Söz konusu listenin o dönem TSK’da görevli plan subayları tarafından hangi gazetecinin hangi askeri personelle hangi tarihte görüştüğü, görüşmenin amacı ve içeriği de 4-5 sayfalık tutanaklarla kaydedildiği belirtildi. Savcılıkta bulunan belgeler arasında TSK’nın üst düzey isimleriyle görüşme talebinde bulunan ancak görüşemeyen gazetecilerin isimlerinin de yer aldığı bir tutanak da bulunuyor.



YÖK’e TSK’dan talimat



Öte yandan savcılıkta bulunan bir diğer belgenin ise YÖK’te yapılan aramalarda ele geçirilen 135 klasör ve yine Gölcük’teki aramalarda ortaya çıkan YÖK-TSK yazışmaları olduğu öğrenildi. Yazışmaların Kararg�hta BÇG bünyesinde hazırlanan Batı Eylem Planı kapsamında üniversitelerde yapılacak atamalar, brifingler ve fişleme niteliğindeki uygulamaların, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz’e iletildiği ve karşılıklı yazışmalar yapıldığına dair birçok dokümanın ele geçirildiği ifade edildi. Savcılık, elindeki belgeler doğrultusunda o dönem yapılan atamaların ve uygulamaların TSK’dan alınan talimatla olup olmadığını araştıracak.