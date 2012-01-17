T24 LogoT24 Logo
Spor

BC Nizhny Novgorod: 64 

17 Ocak 2012 22:49

-BC Nizhny Novgorod: 64 - Beşiktaş Milangaz: 75 ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - Basketbolda Eurochallenge Kupası (K) Grubu'nda yer alan Beşiktaş Milangaz, grubundaki 2. maçında deplasmanda Rusya'nın BC Nizhny Novgorod takımını 75-64 yendi. Karşılaşmanın ilk çeyreği 15-15'lik eşitlikle geride kaldı. Devrenin son dakikaları içinde rakibi karşısında etkili savunma yapan Beşiktaş Milangaz, hücumda da başarılı olunca ilk devreyi 37-28 önde tamamladı. Beşiktaş Milangaz, mücadelenin 3. periyoduna da 57-47 önde girdi. Karşılaşmanın geride kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Milangaz, mücadeleden 75-64 galip ayrılarak Avrupa'daki yenilgisizliğini sürdürdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24