-BC Nizhny Novgorod: 64 - Beşiktaş Milangaz: 75 ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - Basketbolda Eurochallenge Kupası (K) Grubu'nda yer alan Beşiktaş Milangaz, grubundaki 2. maçında deplasmanda Rusya'nın BC Nizhny Novgorod takımını 75-64 yendi. Karşılaşmanın ilk çeyreği 15-15'lik eşitlikle geride kaldı. Devrenin son dakikaları içinde rakibi karşısında etkili savunma yapan Beşiktaş Milangaz, hücumda da başarılı olunca ilk devreyi 37-28 önde tamamladı. Beşiktaş Milangaz, mücadelenin 3. periyoduna da 57-47 önde girdi. Karşılaşmanın geride kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Milangaz, mücadeleden 75-64 galip ayrılarak Avrupa'daki yenilgisizliğini sürdürdü.