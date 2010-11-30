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Spor

BC GOETTİNGEN

30 Kasım 2010 21:30

-BC GOETTİNGEN-BEŞİKTAŞ MAÇI TEKRARLANACAK İSTANBUL (A.A) - 30.11.2010 - Beşiktaş Cola Turka'nın, Basketbol ULEB Erkekler Avrupa Kupası (B) Grubu'nda 23 Kasım Salı günü Almanya'nın BC Goettingen takımına deplasmanda 85-83 yenildiği karşılaşmanın kural hatası nedeniyle tekrar oynanacağı açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''23 Kasım tarihinde Goettingen ile Almanya'da oynadığımız Eurocup (B) Grubu karşılaşması, maçta yaşanan kural hatası nedeniyle tekrar oynanacaktır'' ifadesi kullanıldı. Beşiktaş Kulübü, deplasmanda rakibine yenildiği maçta hem mücadeleyi yöneten hakemlerin hem de masa hakemlerinin kural hatası yaptıkları gerekçesiyle itirazda bulunmuştu. Beşiktaş Kulübü Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetici Şeref Yalçın, maçtan sonraki gün AA'ya yaptığı açıklamada, itirazda bulunduklarını ve maçın yüzde yüz tekrarını beklediklerini ifade etmişti.  Yalçın, BC Goettingen ile yaptıkları maçta rakip takımın beraberlik basketinin ardından antrenörlerinin mola aldığını hatırlatarak, şöyle konuşmuştu: ''Molanın ardından topun oyuna sokulacağı yerden maçın saati 19.8 saniye yerine 14 saniye olarak ayarlandı. Oyuncularımızın hakemlere yaptığı itirazın yanı sıra teknik ekibimiz de masa hakemine gerekli itirazlarda bulundu. Ancak hakemler ve gözlemci bu uyarıları dikkate almayıp ve hatta bunun yeni kural olduğunu tarafımıza söyleyerek hücum saatini 14 saniye olarak ayarlatarak sonuca etki eden kural hatası yapılmasına sebep olmuşlardır.'' 

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