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B.Ç: Ailemle yaşamak istiyorum

Vakit Gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in cinsel istismarda bulunmasının ardından koruma altında alınan B.Ç., hakime ailesiyle yaşamak istediğini söyledi.

22 Ocak 2010 02:00

T24 - Bursa'da, Vakit Gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in cinsel istismarda bulunmasının ardından koruma altında alınan 15 yaşındaki B.Ç.'nin velayetinin ailesinden alınması için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından açılan davaya devam edildi.


Karar aşamasına gelen duruşmaya katılan B.Ç., hakime ailesiyle birlikte yaşamak istediğini söyledi.  

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından, 2008 yılının Nisan ayında Vakit Gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla devlet tarafından koruma altına alınan B.Ç.'nin velayetinin ailesinden alınması için Bursa 1'inci Aile Mahkemesi'ne açılan davanın duruşması dün yapıldı. Duruşmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakülütesi'nde yatarak uzun süre psikolojik tedavi gören B.Ç., babası Bekir Ç. ile avukatlar hazır bulundu. Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada pedagog eşliğinde mahkemeye gelen B.Ç. ifade verdi. Artık ailesiyle yaşamak istediğini açıklayan B.Ç., “Benim ailemle hiçbir sorunum ve şikayetim yok. Annem ve babam bana gerekli ilgiyi gösteriyorlar” dedi.

Hüseyin Üzmez'in 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldığı yargılamada söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen B.Ç., “Gözaltına alınınca polis beni dövmekle tehdit etti. O nedenle gerçeği söylemedim. Daha sonra yalanımın arkasında durdum. Ama gerçek bu değil” diye konuştu. Mahkeme, karar için duruşmayı Şubat ayına erteledi.

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