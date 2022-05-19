BBVA’nın gönüllü pay alım teklifi sonuçlandı

Türk bankacılık tarihinin en büyük hisse alımında sona gelindi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla BBVA’nın Garanti BBVA’daki sermaye payı yüzde 85,97 seviyesine çıktı. Alım öncesinde bu oran yüzde 50 seviyesindeydi.

KAP’ta yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecinde BBVA, nominal değeri toplam 1.517.195.890,189 Türk Lirası olan ve Garanti BBVA'nın toplam sermayesinin yüzde 36,12'ne tekabül eden Garanti BBVA payını satın almıştır. Söz konusu paylar için BBVA tarafından ödenen toplam tutar 22.757.938.352,85 Türk Lirası'dır. Gönüllü Pay Alım Teklifi sonucunda, işbu açıklama tarihi itibariyle, BBVA'nın Garanti BBVA'daki pay sahipliği oranı yüzde 85,97'ye ulaşmıştır.”