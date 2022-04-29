BBVA'nın Garanti Bankası'ndaki hisseleri yüzde 60'ı aştı

İspanyol banka Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) BBVA.MC Mali İşler Müdürü Rafael Salinas, BBVA'nın son hisse alım teklifinin ardından iştiraki Garanti Bankası'ndaki hisselerinin yüzde 60'ı aştığını açıkladı.

Hafta başında açıklama yapan BBVA, Garanti hisselerinin alımı için teklifini 12,2 TL'den 15 TL'ye çıkardı. Alım teklifi için son tarihi de 14 gün süreyle uzatmıştı. Böylece, Garanti hisseleri için gönüllü pay alım teklifinin geçerli olduğu son tarih de 18 Mayıs olarak belirlendi.

BBVA, elindeki hisseleri satmak isteyen yatırımcılardan olan talepleri 4 Nisan'da almaya başlamıştı. Açıklamada yeni ile eski teklif arasındaki 2,8 lira farkının, yeni fiyat açıklanmadan önce satmaya karar veren yatırımcılara da ödeneceğini belirtti.

"BBVA, enflasyon muhasebeleştirmesini uygulayacak"

İspanyol banka Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) BBVA.MC CEO'su Onur Genç, Türkiye'de hiperenflasyon muhasebeleştirmesi konusunda Türk yetkililerle görüşme yürüttüklerini belirterek, Türkiye birimi Garanti Bankası'nda ikinci çeyrekten itibaren enflasyon muhasebeleştirmesinin "büyük ihtimalle uygulanacağını" söyledi.

Genç, Türkiye'de enflasyon muhasebeleştirmesini uygulanması durumunda bankanın sermayesinin olumlu ancak kârın olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

Genç ayrıca, bankanın Türkiye için risk maliyeti tahminini belirsizliklere rağmen değiştirmediğini de ifade etti.