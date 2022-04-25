BBVA, Garanti Bankası’nın elinde olmayan hisseleri için teklif yükseltti

BBVA, Garanti Bankası’nda kendisine ait olmayan hisseleri almak için yaptığı gönüllü alım teklifini 12,20 TL'den 15 TL'ye yükseltti.

Garanti BBVA tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre, Kasım 2021’de hisse başına 12,20 TL olan teklif, 15 TL’ye yükseltildi. BBVA tarafından yapılan açıklamaya göre Garanti hisseleri için gönüllü pay alım teklifinin geçerli olduğu son tarih de iki hafta uzatılarak 18 Mayıs olarak belirlendi.

BBVA, elindeki hisseleri satmak isteyen yatırımcılardan olan talepleri 4 Nisan’da almaya başlamıştı. Açıklamada yeni ile eski teklif arasındaki 2.8 lira farkının, yeni fiyat açıklanmadan önce satmaya karar veren yatırımcılara da ödeneceğini belirtti.

Garanti BBVA hissesinin fiyatı, 22 Nisan Cuma seansını 14,19 TL seviyesinde kapatmıştı.

İlk çeyrekte kâr etti

Öte yandan, Garanti BBVA, 2022’nin ilk çeyreğinde 8,2 milyar TL net kâr elde ettiğini açıkladı. Bu rakam geçen sene aynı dönemde 2,7 milyar TL idi.

Yüksek faiz marjı, kur korumalı mevduat ve enflasyona endeksli tahviller, bankaların yılın ilk çeyreğinde kârlarını katlamalarında etkili olmuştu.