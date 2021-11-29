BBVA CEO'su Genç: TL'deki kayıp Garanti hisselerinin alım maliyetini düşürüyor

Garanti Bankası'nın ana hissedarı İspanyol BBVA'nın CEO'su Onur Genç, Türkiye'de kısa vadeli risklerin farkında olduklarını, şu anda TL'deki değer kaybının bankaya fayda sağladığını belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Genç, "İki konuda değişiklik var; para birimindeki değer kaybı alım teklifimizin değerinin değişmesini sağladı" dedi.

Garanti Bankası'nın en büyük hissedarı olan BBVA, bankanın paylarının geri kalanının tamamı için değeri 2.25 milyar euroyu bulan hisse başına 12.2 lira alım teklifte bulunacağını açıklamıştı.

Genç, anlaşmaya TL bazında varıldığı için değer kaybının ardından anlaşmanın maliyetinin 1.8 milyar euroya gerilediğini ve BBVA'nın sermayesine olan etkisinin başlangıçta öngörülen 1.4 milyar eurodan yaklaşık 1.1 milyar euroya düştüğünü belirtti.