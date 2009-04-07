BBP’nin çağırdığı Alman uzmanlar geldi

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasının ardından BBP'nin davet ettiği Alman kaza kırım uzmanları Kahramanmaraş'a geldi.



Alman Sivil Havacılık Kurumuna bağlı çalıştıkları belirtilen kaza kırım uzmanları Uwe Reibel ve Volkan Sürmeli, Kahramanmaraş'ta ilk olarak BBP MKYK üyesi ve partinin avukatı Kemal Yavuz ile görüştü.



Reibel ve Sürmeli, Yavuz ile yaptıkları görüşmenin ardından Kahramanmaraş Adliyesine giderek helikopter kazasını soruşturan cumhuriyet savcısı Uğur Koç ile 2 saat süren bir görüşme yaptı.



Reibel ve Sürmeli, adliyeden ayrılırken gazetecilerin görüşmelerine ve yapacakları çalışmalara ilişkin sorularına yanıt vermedi.



Reibel ve Sürmeli'nin helikopterin enkazının bulunduğu alanda inceleme yapacakları, incelemenin bölgede hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle yarına ertelendiği kaydedildi.

