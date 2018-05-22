BBP'nin AKP ittifakından pişman olduğu iddia edilmişti; Mustafa Destici, AKP Genel Merkezi'nde

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP Genel Merkezi'ne gitti.

Milletvekili aday listeleri dün YSK’ya teslim edilmişti. Mustafa Destici, Ankara 2, bölge birinci sıradan AKP’nin milletvekili adayı olmuştu.

AKP ve MHP’nin oluşturduğu “Cumhur İttifakı”na destek veren ve 24 Haziran seçimlerindeki milletvekili adaylarının AKP listesinden gösterildiği BBP'de huzursuzluk hakim olduğu iddia edildi. Listede “seçilebilir” yere sadece parti lideri Mustafa Destici’nin konulması partide tepkilere neden olduğu belirtildi.

AKP'nin listesiyle ilgili BBP'de rahatsızlık olduğunu doğrulayan bir genel merkez yönetici, sabah saatlerinde Sözcü’ye “Sıralamanın düzeltilmesi talebi çok yüksek, mevcut listeyi kabullenen yok. Tabanda büyük infial var. Yönetime kırgınlık ve kızgınlık hakim. Saadet Partisi kadar olamadık. Hemen teslim olduk. Bir tek başkan (Destici) kesin seçilecek yerde. Oyuna, satışa geldik” açıklamalarında bulunmuştu.